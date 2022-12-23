新作《紳探追緝令》變身偵探社社長〜朱智勛：「想練出蝦味先那樣的誘人腹肌！」

演員朱智勛對自己的要求從不間斷，只有越來越嚴格。他所主演的最新電影《紳探追緝令》即將於1月6日在台上映，而他也在訪談中提到自己對於身材方面的期望。

日前朱智勛接受訪談，先是對於在這段漫長的疫情期間，仍願意到電影院來支持影片的觀眾們表達感謝之意。在韓國即將上映的電影《紳探追緝令》是一部犯罪娛樂電影，劇情描述一位私人偵探社的社長，為了尋找失蹤的委託人而冒充檢察官，不管方式合法不合法，來追逐這些壞傢伙們。而主演朱智勛則是繼《七罪追緝令》後睽違四年再度重返大螢幕。



朱智勛本次在片中將飾演完全100％靠自己解決事件的私人偵探社社長池賢秀。他表示雖然這部電影《紳探追緝令》面對著巨大的權力，解決一些看似不可能的狀況，讓人覺得並非太寫實而有著幻想，不過他也想把池賢秀這個角色塑造成偶爾也會散發出鄰家大叔的親切與溫暖。



因為飾演的是私人偵探社的社長，有很多工作上會需要用到「身體」，為了展現出角色的細膩程度，朱智勛也為了外型做出許多努力，認真健身以及培養自己的體力，他笑說自己努力想要練出讓自己看起來像「蝦味先」那樣有誘人的腹肌（身形瘦長，線條顯著），所以在鍛鍊身體上花了很多心思。



朱智勛還透露了本次片中有需要小狗狗舔他臉的畫面，於是他把寵物零食塗在臉上，但自己對於狗狗會過敏，於是臉就隨著拍攝這場景而越變越紅，最後這場戲是被刪除了，但大家還是體會到朱智勛的敬業。《紳探追緝令》2023年1月6日全台上映。



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