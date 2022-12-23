HOOK不服气再发长文杠上李升基！「并无骗取应支付给艺人的收益…望法律公正判决」

日前风波不断的李升基与前所属公司HOOK娱乐，继李升基发文表达会将延迟返还的收入全额捐出，并寻求法律途径透明处理此事之后，HOOK也不甘示弱以长长的贴文发表立场，表示公司并未骗取应支付给艺人的收益。

23日HOOK娱乐发表公开声明，内容提到「HOOK骗取旗下艺人的部份收益并不是事实」，也表示李升基透过法律代理人所发表的内容，指出经纪公司吞掉了代理的费用，只是他单方面的主张，仍须在法律相互提出争执，因此保留了发表立场。并表示虽然不是故意的，但对李升基音源结算被遗漏的部分造成伤害，真心向他道歉。但现在不该忽视把未经确认的事实，包含波及到其他艺人们，造成舆论的现象。



HOOK也提到，盲目地泄漏并与别人分享公司的机密事项，并且只根据自己的解读来进行举报，就认为是事实而混淆的前HOOK职员，一同这样单方面的主张连反驳的机会都不给，就刊登出这样的报导，对此深表遗憾。HOOK也提出了不同立场说明广告代理手续费的分配，「2015年左右之后，HOOK与李升基先生的收入分配过程，完全没有扣除代理手续费。」强调这个事实。



他们也强调这次向李升基结算并支付了音源、唱片收入，2015年以前的广告收入也重新计算，并不是因为承认了骗取费用的事实。而重新计算时，实际必须支付给李升基的费用，更通报了有不当支付的部分，也正在准备提出不当利益的返还请求。HOOK更提到：「由於李升基目前也正在针对相关问题提出刑事诉讼，希望之后能够以法律做出公正的判决。」看来两方的混战才正要展开。



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