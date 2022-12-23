《财阀家的小儿子》会长宅邸「正心斋」超气派，取景地实为韩国总统别墅、人称「釜山青瓦台」

最近JTBC年度人气剧《财阀家的小儿子》好评不断，除了宋仲基、李星民等一众主角和配角的精彩演技，会长陈养喆的豪宅「正心斋」也引起关注，其实取景地曾经是总统专用别墅！

《财阀家的小儿子》讲述生活在现代的员工被财阀家杀害后作为财阀家小儿子重生，一步步篡夺家族财产的复仇故事。 剧中顺洋集团老会长陈养喆居住在名为「正心斋」的古典豪宅，气派的蓝色大门、郁郁葱葱的庭院、红砖青瓦的建筑物，无不彰显出主人的富贵身份。



虽然剧中故事几乎都发生在首尔，但实际上「正心斋」的取景地是在釜山。 这座建筑修建於韩国前总统全斗焕执政的第五共和国时期、1985年竣工，最初是作为总统南下时别墅，有「地方青瓦台」、「釜山青瓦台」之称。 耗资41.57亿韩元，占地规模1万8015平方米、总楼地板面积2437平方米，单是树木就有2万3千棵。



后来作为釜山市长官舍使用至2020年，直到上任釜山市长吴巨敦下台。 接任市长朴亨埈决定不在此居住，而是将其重新装潢改造为演讲、展览、公演空间，预计2024年1月向公众开放。



《财阀家的小儿子》导演在全国寻找80、90年代豪宅时一眼就相中这里，称和他心中想像的「正心斋」完全一样。 剧中陈养喆在莲池边喂鱼、陈导俊在庭院中读书等等都是在此原样取景，唯一修改的地方是用CG给建筑屋顶加上青色瓦片，大家有发现吗？



因为外形颇有品位又基本处於闲置状态，最近成为影视作品热门取景地。 除了《财阀家的小儿子》之外，朱智勋和韩孝周主演的Disney+新剧《支配物种》也於本月开始在这里拍摄，去年9月曹政奭和李善均主演的电影《幸福国度》、今年3月JTBC电视剧《雪降花》也都能看到这座建筑的影子，据悉明年还有一两部作品打算来这里拍摄，让人十分期待。





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