《财阀家的小儿子》剧组聚餐宋仲基负责烤肉～不过，少了一位重要人物！

收视率破20%的爆款韩剧《财阀家的小儿子》剧组聚餐啦。

《财阀家的小儿子》以6%的收视率开播，每集几乎都在刷新自身纪录，上周播完直接冲到了jtbc收视率排行榜亚军，与冠军《夫妻的世界》仅相差3.5%，本周该剧即将落幕，相信收视率还有攀升。

前段时间剧组一起聚餐，「顺洋家」二儿子陈栋基（赵汉哲 饰）晒出了现场照，众人围坐在一起吃饭、喝酒，气氛非常热烈。 宋仲基、申贤彬、郑惠英、金炫、金南喜、金信禄、徐在熙、金荣在、郑熙泰等主要角色都出现在了照片里。 在「顺洋家」里是忙内的宋仲基在戏外也做著忙内的事情-烤肉。 之前饰演「姑父」的金度贤也公开过剧组聚餐的照片，当时还写道：「吃烤肉的日子，导俊请客的日子」。



细心的网友发现，两次聚餐都少了「顺洋家」的主轴——爷爷李星民，另大家十分好奇「陈养喆」到底去哪儿了，还模仿爷爷的语气留言「这肉能当钱用？」。虽然《财阀家的小儿子》的男主角是宋仲基，但饰演爷爷的李星民却牢牢掌握住了观众们的心，被赞是全剧的灵魂，把初代财阀角色演绎得淋漓尽致，塑造出了一位可敬可爱，时而又可恨可怜的老人形象。 韩剧史上有不少财阀爷爷，但只有李星民才让观众们觉得他就是财阀本人。 当陈养喆下线时，引得观众集体难过。

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