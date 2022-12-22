NewJeans新歌《Ditto》抄袭《无限挑战》？ 导演借《无挑》台词机智回应，网友自制「原版MV」引爆笑

女团NewJeans本月20日公开新歌《Ditto》后引起大量关注，不少网友PO文表示MV看起来似曾相识、并截图「原版」画面进行对比，很快MV导演亲自出来回应了！

《Ditto》MV里，朴持厚饰演的少女经常用摄影机拍摄NewJeans成员，镜头里的五个人打打闹闹，画面充满复古感性。 网友说的「被抄袭对象」就是MBC综艺《无限挑战》2011年的野游会篇，当时郑亨敦举著几乎一模一样的摄像机，镜头中刘在锡等人也是同样的打打闹闹，相似度超高XD







其实这是《无挑》粉丝的一种文化「无所不有的无挑」，可以理解为在所有新发生的事件中寻找无挑的影子、认为无挑早已预言了一切，并不是真的说NewJeans抄袭啦~

不过MV导演、广告电影制作公司「海豚诱拐团」创立者申宇锡导演还是立即回应表态！他在IG Story分享网友做的对比图，留言说：「在此澄清绝不是抄袭。 即便部份场面有所相似，也希望大家以类型的相似性来理解，谢谢。」 不久后又发了一条Story：「只是开个玩笑，结果收到很多应援的DM，回不过来了啊。」



最妙的是，导演那句「类型的相似性」都是来自《无挑》，更让网友笑翻：「《无挑》真的预见了一切」、「《无挑》的感性果然不一般！」



还有人用《无挑》片段跟NewJeans的新歌进行混剪，被戏称是原版MV：「那些年，我们都是NewJeans...」、「跪求完整版」、「看了《Ditto》MV解析后更有感触，当年真的每周都在期待《无挑》」、「《无挑》陪我度过20代」、「无Jeans让人疯狂」。



▽NewJeans《Ditto》MV：



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