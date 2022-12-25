2PM玉泽演po照、和众成员现身老板朴轸永演唱会帮应援～粉丝急喊：2PM何时完整体回归？

超期待呀！

韩国人气2PM以「野兽偶像」的独特风格，成为二代团中的经典。2008年以《10分满分的10分》出道一夕爆红，成员Jun. K、Nichkhun、泽演、佑荣、俊昊及灿盛，全员高颜值、有如可爱大狗狗的男生感，但是却有超暴力肌肉身材，深深俘掳广大女性的心！后续的《Heartbeat》、《Without U》、《Hands Up》都让团体走向高峰。



然而团体在前几年起面临下滑期，许多新人偶像团体纷纷出道，让2PM关注度一度不如以往。然而在去年因为成员俊昊的《My House》直拍重新被挖出，让团体再获大量讨论，不少人直呼：这样的超MAN感让人又再重新入坑！



如今成员玉泽演、俊昊转往男演员之路前进，俊昊更因《衣袖红镶边》夺下百想视帝！玉泽演近年则以《黑道律师文森佐》、《BLIND局中人》中精湛的演技备受瞩目。最近他在社群上PO出和成员Jun. K、Nichkhun、佑荣的合照，粉丝发现原来他们去看老板朴轸荣的演唱会、在台下应援啦！久违的合照让粉丝表示：「好想念你们！」、「2PM forever！」



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