NewJeans新歌MV超惊悚上演「好友消失」！《Ditto》独特诠释「粉丝与偶像的羁绊」，网友深度解读引泪崩

新人女团NewJeans将於明年一月推出单曲专辑《OMG》，近日先行公开收录曲《Ditto》，MV中出现「不存在的好友」、前后矛盾的记忆等惊悚情节，瞬间引起大量关注。

这首歌的MV分成A、B两版，除NewJeans本人之外，还请来《僵尸校园》《小女子们》朴持厚、《弱美男英雄》《二十五，二十一》崔显旭一同出演，其中朴持厚与NewJeans的互动尤其引发讨论。





歌名「Ditto」来自意大利语，表示「同上」，可以理解为「我也一样、我有同感」。 前导预告标题为「NewJeans 6」，一度引起猜测要加入第六名成员，但MV公开后立即打消这一猜测。



MV里有一位名叫「潘熙秀（반희수）」的女生，她和NewJeans是经常一起玩的好友，但更多时候是拿著摄影机在旁边拍摄记录。 网友认为「潘熙秀」是官方粉丝名「Bunnies（버니즈）」的谐音，MV中的NewJeans和熙秀其实是象徵偶像歌手与粉丝的关系。熙秀经常拍摄NewJeans跳舞的模样并露出欣喜表情，就像粉丝站姐们拍摄最爱的偶像一样。



NewJeans忘记带雨伞，熙秀便收起自己的雨伞和NewJeans一起淋雨走回家，就像粉丝陪偶像一同走过风雨和考验。



熙秀手臂受伤，NewJeans在石膏上写下「不要死」「赶快好起来」、画上爱心，象徵偶像在粉丝遭遇挫折和痛苦时给予强大的力量。



这时诡异的场景出现了：熙秀一觉醒来发现她帮Minji涂的指甲油其实是涂在自己小指，而石膏上也没有任何涂鸦。



熙秀在教室里拍摄五位好友，但在同学们眼中她面前只有透明的空气；记忆中和朋友们同行的瞬间，在第三者角度看其实都只有她自己。 网友认为，这一段象徵的是追星族比起现实世界更沉浸在偶像的世界，所以常被视为异类。



熙秀遇到心仪男生，逐渐疏远五位好友、下雨天也不再同行，还摔碎了用来拍摄她们的摄像机。



之前Minji擦掉黑板上女生的双腿，乍看有些恐怖，但网友认为这是Minji希望粉丝不要离开的意思。 现在熙秀决定选择现实世界，手机接到Minji来电仍狠心不接听。



熙秀和NewJeans在一起时虽然获得了很多幸福和安慰，但也因外人的视线而感到困扰。 有人认为MV中的小鹿代表自毁的念头，好在熙秀找到现实生活中的同伴者并获得力量，最终小鹿离去，熙秀也顺利长大成人。



多年后的某天，熙秀打开装满记忆（兔子玩偶）的盒子、拿出当年的录影带，别人看不到的NewJeans再次出现在画面里，证明她与NewJeans共度的时光决非一场虚无，而是成为心底永远珍藏的美好回忆。



这时NewJeans和学生熙秀突然走进门来，开心地聊著「好久不见啊」、「我也是」、「今天练习什么呢？」 ，就像记忆重现一般，MV到此结束。



《Ditto》MV乍看好像有些忧郁、令人费解，其实是运用了独特的手法，表现出粉丝与偶像之间那种独特的精神羁绊。 Minji和Hanni都说第一次听到MV内容后惊讶不已，Hanni甚至尖叫起来、起鸡皮疙瘩：「在想像中是既可怕又温暖的感觉。」 作为fan song真的带给人很多共鸣、温暖和感动，堪称历代级啊！



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