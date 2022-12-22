这可能是AAA颁奖礼上最美的一幕！韩韶禧＆张员瑛如两位公主般同框～眼神交流好养眼♥

这可能是AAA颁奖礼上最美的一幕！韩韶禧＆张员瑛如两位公主般同框～眼神交流好养眼♥

明星   2022年12月22日   星期四08:30   Tracy  

（封面图源：IG@for_everyoung10、@xeesoxee）

看美女同框，就是眼睛的养生。

本月13日，ASIA ARTIST AWARDS(AAA) 在日本隆重举行，除了邀请大批人气爱豆出席之外，也有不少当红演员亮相，韩韶禧就作为受邀嘉宾出现在了颁奖礼上。她选了一条黑白蕾丝吊带长裙，上半身是细肩带设计，用蕾丝点缀，裙摆则布满了赛车旗帜的印花，脚踩著水钻高跟鞋，没有多余的配饰，配上一头丝滑乌亮的长发，衬托出了她绝佳的气质，一出场就让全场惊艳 。

张员瑛作为年度最火爆的女团IVE的人气成员，她的出场自然吸引了无数人的目光。 一袭挂脖式礼服勾勒出纤细身姿，在温柔黑长直的加持下更显小女生的妩媚动人。

当这两位公主坐在一起时，整个画面就耀眼了起来。 现场粉丝拍到她俩同框互动，两人都侧身低头向对方打招呼，满脸的甜美笑容，看得萤幕前的人都忍不住嘴角上扬。 韩韶禧还握住双手靠在脸旁，笑得合不拢嘴，看来也很喜欢张员瑛这个妹妹呢。

比起单纯的照片，动图中的韩韶禧和张员瑛瞬间生动起来，实在是太养眼了。

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