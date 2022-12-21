金高银和足球国手孙兴慜陷热恋传闻？网挖出关注私帐、按赞举动，公司出面否认：非事实

这如果是电视剧应该会很精采XD

最近世足刚结束，由阿根廷拿下冠军宝座，王牌球员梅西光荣退役的事迹，让大家都超感动！而这届足球杯中，韩国队由足球天王孙兴慜领军，亦创纪录拿下国家最佳表现，成为韩国人近期关注焦点。除了精彩的职业表现，最近更和女演员金高银传绯闻，成为话题中心。



近日有网友表示，发现金高银的IG私帐有关注孙兴慜，且孙兴慜也有给金高银的贴文按赞，因而被怀疑是在IG上「褒爱」，引发两人恋爱传闻，相关话题在论坛上发酵，大家也持续挖出相关消息。



손흥민 김고은 비계 걸림 pic.twitter.com/Qs7UcsWy0f — 깜찍이소다 (@kkamzzikisoda) December 18, 2022

不过女方金高银的经纪公司BH娱乐迅速出面，否认一切恋爱传闻，表示：消息不是真的，金高银仅是像一般国民一样支持国家代表选手。



#KimGoEun agency denied the dating rumor of her & footballer #SonHeungMin that going around online today



BH Entertainment said its unfoundedhttps://t.co/00T3VOSfgZ pic.twitter.com/mcrXdDCXSH — (@twinkyxstar) December 20, 2022

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