金高银和足球国手孙兴慜陷热恋传闻？网挖出关注私帐、按赞举动，公司出面否认：非事实

这如果是电视剧应该会很精采XD

最近世足刚结束,由阿根廷拿下冠军宝座,王牌球员梅西光荣退役的事迹,让大家都超感动!而这届足球杯中,韩国队由足球天王孙兴慜领军,亦创纪录拿下国家最佳表现,成为韩国人近期关注焦点。除了精彩的职业表现,最近更和女演员金高银传绯闻,成为话题中心。



近日有网友表示,发现金高银的IG私帐有关注孙兴慜,且孙兴慜也有给金高银的贴文按赞,因而被怀疑是在IG上「褒爱」,引发两人恋爱传闻,相关话题在论坛上发酵,大家也持续挖出相关消息。



不过女方金高银的经纪公司BH娱乐迅速出面,否认一切恋爱传闻,表示:消息不是真的,金高银仅是像一般国民一样支持国家代表选手。



#KimGoEun agency denied the dating rumor of her & footballer #SonHeungMin that going around online today



BH Entertainment said its unfoundedhttps://t.co/00T3VOSfgZ pic.twitter.com/mcrXdDCXSH