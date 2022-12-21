《Trolley：命运交叉点》金贤珠&朴喜洵「中年爱情」看了欲罢不能，首集情节就多个反转！（EP.1）

SBS新月火剧《Trolley：命运交叉点》19日已播出首集，以平均4.6%、最高6.8%的收视率，和已近尾声的KBS月火剧《谢幕：树立而死》的平均4.6%打成和局，甚至是上一档SBS月火剧《Cheer Up》每集平均2.3%的两倍成绩，可以说有相当优异的开局。

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网友讨论最热烈的情节就是金贤珠饰演的「金惠调」与朴喜洵饰演的「南中道」，这对议员夫妇的「中年爱情」。他俩首集就有床上接吻镜头，微微激情的画面让人看了欲罢不能、称赞两人很有火花。



金贤珠扮演的金惠调引领著故事发展，情绪曲折被赞叹「果然是可以信任的演员」、「金贤珠演的不可能不好看」，整集情节峰回路转更让网友力赞「非常有趣」、「不知不觉时间就流逝了」、「好久没看到让人头皮发麻的戏剧了」。

（以下涉及剧透）



金惠调与南中道为了找寻失踪的女儿南润曙（崔明彬 饰）四处奔波，想不到却接到坏消息――孩子出意外身亡。令人震惊不已的是，身亡的孩子并不是国中的女儿南润曙，而是22岁的儿子南智薰。



接著又是一连串的出乎意料，因为南智薰的生母其实另有其人，而且还有个年轻女孩金秀彬（郑秀彬 饰）自称怀有南中道的小孩！以上这些都让观众看了惊讶连连，有人说看著看著连货运司机都想怀疑了，也有人表示官方的人物介绍写得好、并未透露出会有这些反转。



第2集预告，南中道因为儿子涉及不法而面临议员位置不保，又碰到自称怀有自己孙子的人，蜡烛两头烧。他不愿相信金秀彬，不过金惠调却想先收留她。



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