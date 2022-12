金高銀和足球國手孫興慜陷熱戀傳聞？網挖出關注私帳、按讚舉動，公司出面否認：非事實

這如果是電視劇應該會很精采XD

最近世足剛結束,由阿根廷拿下冠軍寶座,王牌球員梅西光榮退役的事蹟,讓大家都超感動!而這屆足球盃中,韓國隊由足球天王孫興慜領軍,亦創紀錄拿下國家最佳表現,成為韓國人近期關注焦點。除了精彩的職業表現,最近更和女演員金高銀傳緋聞,成為話題中心。



近日有網友表示,發現金高銀的IG私帳有關注孫興慜,且孫興慜也有給金高銀的貼文按讚,因而被懷疑是在IG上「褒愛」,引發兩人戀愛傳聞,相關話題在論壇上發酵,大家也持續挖出相關消息。



不過女方金高銀的經紀公司BH娛樂迅速出面,否認一切戀愛傳聞,表示:消息不是真的,金高銀僅是像一般國民一樣支持國家代表選手。



