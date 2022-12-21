金高銀和足球國手孫興慜陷熱戀傳聞？網挖出關注私帳、按讚舉動，公司出面否認：非事實

這如果是電視劇應該會很精采XD

最近世足剛結束，由阿根廷拿下冠軍寶座，王牌球員梅西光榮退役的事蹟，讓大家都超感動！而這屆足球盃中，韓國隊由足球天王孫興慜領軍，亦創紀錄拿下國家最佳表現，成為韓國人近期關注焦點。除了精彩的職業表現，最近更和女演員金高銀傳緋聞，成為話題中心。



近日有網友表示，發現金高銀的IG私帳有關注孫興慜，且孫興慜也有給金高銀的貼文按讚，因而被懷疑是在IG上「褒愛」，引發兩人戀愛傳聞，相關話題在論壇上發酵，大家也持續挖出相關消息。



손흥민 김고은 비계 걸림 pic.twitter.com/Qs7UcsWy0f — 깜찍이소다 (@kkamzzikisoda) December 18, 2022

不過女方金高銀的經紀公司BH娛樂迅速出面，否認一切戀愛傳聞，表示：消息不是真的，金高銀僅是像一般國民一樣支持國家代表選手。



#KimGoEun agency denied the dating rumor of her & footballer #SonHeungMin that going around online today



BH Entertainment said its unfoundedhttps://t.co/00T3VOSfgZ pic.twitter.com/mcrXdDCXSH — (@twinkyxstar) December 20, 2022

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