性感「具氏」孙锡久转行警察？Disney+《地下菁英》对决「老戏骨」崔岷植，砸重金还原赌场黑暗面

Disney+独家原创播出好剧不断，最近再端出人气火爆的「具氏」孙锡久重返小萤幕！39岁的孙锡久可说是高质量剧王，新剧《地下菁英》中，他褪去黑帮老大的色彩，成为一位勇於出生入死的警察。该剧也被韩媒誉为能够致敬黑帮经典电影《教父》（The Godfather）之作。另一位「教父等级」的主角，则找来睽违26年重返小萤幕的崔岷植。王对王的精采飙戏，光用想的就超精彩！往返菲律宾与韩国两地拍摄，斥资巨额拍摄预算，规格比拟电影等级，身为韩剧迷的你，千万不能错过这部年末巨献！



首集就有大场面？



《地下菁英》尚未开播话题就不断，日前主角群举办线上记者会，孙锡久受访时透露，当时跟崔岷植拍摄的首场戏就让他难以忘怀。「前辈（崔岷植）演技太自然又真实了，甚至我完全不知道他已经开始在演，这种感觉是我从影来第一次感觉到，非常震撼！」。此外该剧还找来《鱿鱼游戏》中令人害怕的反派许诚泰、以及《请回答1988》李东辉两大戏骨加盟。更请到曾执导过《犯罪都市》精彩动作戏暴红的新人导演的姜允成执导。2017年《犯罪都市》上映后，票房卖破15.5亿台币，让「黑帮专业户导演」姜允成擦亮招牌，也让《地下菁英》未演先轰动。

孙锡久逃不掉的动作戏



从《犯罪都市2》到《我的出走日记》，再到新剧《地下菁英》，孙锡久似乎与动作戏断不开连结。尤其在本剧中又需要追踪狡猾又富有的车武湜，他可说是吃尽苦头！不管是马路上带枪狂奔、还是真实度极高的荷枪实弹展开攻坚，都能看出他在这次的动作片上下足苦心。应该还有不少人记忆犹新，他在《犯罪都市2》上裸的海报照，究竟在这次的《地下菁英》中，会不会又给粉丝一点点福利呢？

《教父》迷也会喜欢的《地下菁英》



靠著《犯罪都市》爆红的新人导演姜允成，时隔5年再度以黑帮美学重回影迷面前。跟经典剧《教父》一样，没有廉价犯罪、没有无辜受到牵连的平民。剧情专注在车武湜这位角色的潮起潮落。车武湜从小家庭经济不佳，因缘际会走上赌场之路，没想到在人生开始顺遂时，竟被卷入一起凶杀命案，人生再次跌入谷底？！这一切到底是命运的安排，还是有人为了钱杀红眼故意陷害？想要在黑暗中继续存活，性命就是唯一筹码。彷佛「教父」维托柯里昂所说的「Every man has one destiny.」（每个人只有一种命运），人可以平淡过一生，也可以选择让生命再度沸腾。也期待在姜允成导演的镜头下，精彩的犯罪动作片又会以何种形式出现。

许城泰跟李东辉的意外关联



相信大家一看到许诚泰，就能立刻联想到这位在《鱿鱼游戏》中是饰演反派的张德秀。堪称是「反派专家」的许诚泰，在《地下菁英》一样饰演箝制车武湜的反派势力。另外从《请回答1988》打开知名度的李东辉，则是饰演车武湜的左右手。尽管两人在剧中对手戏不多，但其实戏外却有意外关联！同样靠《鱿鱼游戏》爆红的28岁女主角「姜晓」郑好娟，其实是李东辉交往6年的女友。从鱿鱼游戏到地下菁英，许、郑、李三人的意外关联也让人期待地下菁英里面的故事发展与精彩的演出！



Disney+ 独家播出《地下菁英》12月21日首播一次3集，之后每周三下午4:00 上架新集数

●立即观看： https://www.disneyplus.com/zh-tw

或前往APP Store、Google Play、下载Disney+ APP 订阅并开始你的观看之旅！

追踪Disney+以获得第一手讯息！

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻