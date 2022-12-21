《财阀家的小儿子》第14集中有两次穿帮！韩国观众：你可是顺洋集团啊，怎么能犯这种低级错误XD

人气韩剧《财阀家的小儿子》被观众们发现了小小的漏洞。

宋仲基、李星民携手主演的《财阀家的小儿子》以6%的收视率开始，播到第14集直接暴增到了24%，人气之火爆不容小觑。 前几日第14集播完之后就有韩国观众发现剧情中有穿帮镜头，引得大批网友在网上讨论。

第14集中，陈导俊（宋仲基 饰）看到爷爷、顺洋集团会长陈养喆（李星民 饰）留给自己的遗言，伤心得痛哭流涕。 导俊发现李室长给的信件中夹著一个USB，插入电脑之后发现原来是爷爷亲自为他录制的遗言影片，那句「我的宝贝孙子」不仅另陈导俊大哭不止，也感染了所有观众，从私生子的儿子，到爷爷的乖孙，爷孙俩的感情是在一朝一夕相处中累积起来的，爷爷从内心认可了导俊的存在和能力 。



相关镜头播出后就被不少网友指出「不符合时代背景」。 陈养喆的人物雕塑上标记著他的死亡年度为2002年，而按照当时电脑科技的发展程度来看，可使用的存储工具应该是CD，因此观众表示「现代的USB不应该出现在那个时候，略显尴尬」。（有没有懂行的小伙伴给大家科普一下USB的发展史，到底是哪一年发明并被广泛使用的！！！）



另外秘书室长李恒材（郑熙泰 饰）交给陈导俊的秘密资金文件也被鹰眼观众发现有错误。 李恒材称「这是陈养喆会长费尽心血准备的秘密资金帐簿」，里面有6亿美金，文件上印著「Micro Project」的字样，还透露顺洋家没有一个人知道这笔钱的存在，是不会牵扯到赠与税、继承税的完美秘密资金。 当有网友放大文件内容时，却发现文件上的英文名字是顺洋集团秘书室职员「金周联」，以及饰演「金周联」的扮演者许正道的本名。 作为大韩民国顶级财阀顺洋集团，甚至连「secretaries」都没有拼对，少了一个「e」。



当然这些小小的瑕疵并不影响剧情的发展与观众们的投入，反倒从侧面证明观众们入戏很深，细细研究每一个镜头，自主创造出了各种关於电视剧的TMI（笑）。

此外，《财阀家的小儿子》将於12月24、25日播出最后两集。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻