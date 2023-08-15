XODIAC 10月加入《釜山 One Asia Festival》表演阵容：期待炸裂舞台！

男团XODIAC将於10月21日出演《釜山 One Asia Festival》(BOF)。

XODIAC以多样、广泛的活动纵横驰骋，於人气歌手大举出演的大型庆典阵容中榜上有名。《2023 釜山 One Asia Festival》是今年迎来第7届的活动，不仅是釜山市民，也是全世界共同参与的大型全球庆典。XODIAC出道不久就可以登上《釜山 One Asia Festival》的阵容，将以专业的面貌展现个性强烈的舞台。



继今年3月发表先行曲《CALLING》后，4月以正式出道曲《THROW A DICE》华丽出道的XODIAC通过5次音源发行受到了粉丝们的喜爱，今年5月发行的歌曲《SPECIAL LOVE》展现了多样的活动。



同时通过出演电台和YouTube节目等持续的对外活动，展现了全球性的人气，今年7月在印尼举行的大型颁奖典礼《Telkomsel Awards 2023》上作爲特级嘉宾出演，在颁奖典礼中间和结尾登上了舞台。因此，在《釜山 One Asia Festival》中展现的活跃也备受期待。每首歌曲都以个性强烈的音乐和有完成度的舞台而备受喜爱，XODIAC不久后将展现与衆不同的面貌，引起粉丝们高度关注。

另外，成员SING及LEO将在星期三（15日）在香港出席品牌活动，两位香港成员回到自己熟悉的地方跟粉丝们见面，同时亦是忙内LEO出道后第一次回港出席活动，



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