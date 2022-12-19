MAMAMOO香港演唱会成功争取：2023年1月8日加场演出！明天20日公开发售

香港的MOO MOO还有机会呢！

MAMAMOO自从宣布将於2023年1月7日，在亚洲国际博览馆5&7号展馆举行《MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG》演唱会后，除引起Kpop迷的热烈关注，门票公开发售后更瞬即卖光，一票难求！因而令香港的MOO MOO不断讨论，希望可以加场，让买不到票的乐迷，可以有机会欣赏MAMAMOO的演出。



在经过主办KKLIVE与韩方和各单位努力沟通和协调后，终於成功争取在2023年1月8日加开一场，希望能够好好回应粉丝们的诉求！而加场门票连同早前因非正常购票而被取消之少量1月7日门票，将於2022年12月20日上午11时在KKTIX公开发售。不要忘记她们特别为香港粉丝准备了Sound Check Party和Send-off Event的丰富福利，想完全投入MAMAMOO的音乐之中，MOO MOO们要好好把握最后的抢票机会啊！



MAMAMOO为今次的巡回演唱会可谓马不停蹄，在她们的官方频道上最近就发布了演唱会的排练情况。当中可以见到4位成员一起练习队友们的solo歌曲，例如颂乐的《Spit It Out》、华莎的《Maria》、辉人的《Make Me Happy》等，让人非常期待由MAMAMOO全体表演这些solo歌曲。另外，玟星亦即将於12月22日生日当天推出新专辑《The Present》，作为送给MOO MOO的圣诞和自己的生日礼物，为这个冬天带来阵阵暖意。



MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] - HONG KONG

日期：2023年1月7日（星期六）、1月8日（星期日）

时间：晚上8时

场馆：亚洲国际博览馆5&7号展馆

票价：港币 $1,680 / $1,280 / $880

KKTIX公开售票：2022年12月20日（星期二）早上11时

订购网站：https://kktix.cc/

粉丝福利：

$1,680门票：Sound Check Party(彩排) 400名 及 Send-off Event(接送) 200 名 及 签名照片 35名

$1,280门票：Sound Check Party(彩排) 100名 及 Send-off Event(接送) 100 名 及 签名照片 15名

(有关粉丝福利的获奖方法，请留意主办方KKLIVE稍后公告)

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