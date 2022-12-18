[分集剧情]《还魂：光与影》陈复妍捏造「不存在的证人」吓呆张煜，阴阳玉时隔3年突然出现反应！（EP3）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第3集里，陈复妍似乎寻回了关於张煜的记忆！

*以下内容包含《还魂：光与影》第3集关键内容！



张煜、复妍合力摆脱陈府

张煜在万长会抢亲引起各方反对，情急之下陈复妍谎称已怀上张煜的小孩，两人才得以顺利离开。

陈湖警半夜施法召唤复妍，复妍背上的追蹑丝不断收紧、疼得她大汗淋漓。 张煜看似狠心地叫她忍耐，随后独自跑去陈府毁掉法器，让复妍再也不必因此痛苦。



陈武调查复妍

陈武利用血虫控制昭泥，命她调查这个拥有落寿面孔的女子。 昭泥想将复妍迷晕带给陈武，但徐律刚好也在调查昭泥，适时出现将复妍带离危险之地。 陈武得知对方有看见水气的神力，放心认定她就是真的陈复妍。

阴阳玉与落寿的记忆

陈复妍在还魂人坟墓意外发现落寿的阴阳玉，想知道为何大家都不相信张煜会娶她，希望找回从前的记忆。 张煜手中的阴阳玉沉寂3年突然出现反应，他匆忙跑去汇合，发现对方竟是陈复妍，顿时怒气攻心。 然而复妍的话让他惊呆：「我们从很久以前就喜欢彼此了。」 难道落寿的记忆真的回来了？



下集预告里，陈武营造出落寿重现、滥杀无辜的假像，张煜请缨消灭这个不存在的敌人。 皇后在宫外举办宴会，陈复妍可能有危险，而一切责任都会被推到张煜头上！第4集将在今晚通过Netflix公开。



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