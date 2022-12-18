SHINee珉豪将带来「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」1月29日开春最惊喜!

堪称「颜值零死角」韩流男团SHINee「门面担当」的珉豪，确定将於2023年1月29日於TICC台北国际会议中心举办「2023 BEST CHOI’s MINHO LUCKY CHOI’s IN TAIPEI」粉丝见面会！珉豪希望能感受台湾的年节气氛外，他也将带著最精彩的演出内容，同时献唱最新专辑作品，让粉丝近距离感受他的舞台魅力。珉豪也大呼想念台湾粉丝们。

珉豪说：「真的很久没来台湾见SHINee WORLD了！很想念你们，你们对SHINee的支持总是没少过，这次我将带著自己最新的专辑与大家见面，其实我是很期待又有点紧张的，因为这是我的首张个人专辑，很想马上带著作品与你们分享，听听你们的建议，到时请务必多多指教！」。珉豪的演艺优质形象，深受各地粉丝喜爱，从未有负评的他，出道至今，始终把「SHINee」的荣誉视为生命般存在，出道14年，终於推出首张个人专辑「CHASE」，珉豪同时巧思的把名称致敬成员泰民「ACE」、钟铉「BASE」、KEY「FACE」与温流「VOICE」各自首张个人专辑名的相同尾音，珉豪表示，这张专辑是自己出道14年来首张个人专辑，过程中花了相当多心思参与，也尝试不少演唱方式来呈现出歌曲本身的元素，「我很喜欢嘻哈与R＆B，因此很想挑战这类的音乐，非常感谢制作团队在过程中给我很多意见，也很耐心的聆听我的想法！」，从「可以这样」渐渐变成了「原来还可以做更多这样」的珉豪，交出了颇为满意的成绩单，「我还要特别谢谢泰民、KEY、温流、银赫、允浩等许多朋友给我的肯定与意见，这对我都是非常珍贵的！当然家人与粉丝也是！」珉豪说。



不管再忙，都与家人感情甚笃的珉豪，过年期间，也预计安排数天好好陪伴家人过节，问他的新年新希望为何？珉豪说：「首先一定是希望SHINee 与 SHINee WORLD永远心都在一起，我的家人、朋友平平安安、身体健康！我的首张个人专辑『CHASE』能获得更多的肯定！」。

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