[分集剧情]《明星经纪人生存记》一日经纪人，终身经纪人！结局留下更大伏笔暗示下一季挑战（EP11－12完）

[有雷]《明星经纪人生存记》请来许多大明星参与演出，也送上了本季完美最终回，刷新自身最高收视纪录。最后的舞台来到全球瞩目的釜山影展，经纪人们的工作没有尽头，即使离职了也可能一秒回到这个工作，而表现优异更可能随时迎来新的工作机会！

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《明星经纪人生存记》自从新代表具海俊（许城泰饰）接管Method娱乐，以利益考量为优先而辞退了专门管理年迈演员的张酩爱经纪人，但年迈演员们却相当需要她。本次登场的李顺载爷爷，虽并非罹患阿兹海默症，却有著另外的症状而让他思绪有些错乱。最后他坚持自己的经纪人就是张酩爱，虽然她已经离职，但仍然到了拍摄现场协助李顺载演员。情况顺利解决后，她也再度回到了Method娱乐。



经纪人金众敦（徐贤宇饰）保护艺人过了头，非常担心新演员喜善为了把握演出机会，而任凭导演要求情色的演出。因为众敦曾与投资方透露出导演风格，造成导演作品无法顺利进行下去，喜善到最后也发现了一切……邵贤周（朱玄英饰）被委以重任担任新人开发组组长，但她看出资深同事的失望，而想把位置让给前辈，代表却不接受这想法，於是贤周只好离开公司回到家乡釜山。



千齐认（郭善英饰）依旧霸气又精明，金亚中担任釜山影展的主持人，美丽又合身的礼服也由齐认负责。不过现场有富家女蹭热度想邀请金亚中参与自家的Party，齐认尊重艺人想法而为其推辞。对方竟为了报复而将礼服抢走，眼见金亚中就得面临无礼服上台的窘境，却正好遇上了人在釜山的贤周，搞定了礼服问题，让艺人得以美美地登场。



齐认再度找上前男友李常昱（卢相铉饰）求复合，於是两人再度走在一起，齐认也答应会多考量对方感受。不过在厕所验孕的一幕，让人不禁想到齐认除了可能被挖角到美国，或是她得先成为妈妈了呢？麻理事（李瑞镇饰）与太太终於破冰，太太前往了釜山与他共度美好夜晚，一起欣赏帅气儿子登上红毯的画面，而最后麻理事手机与平板中的讯息不断传来，太座看似有些生气的表情，到底又发生了什么问题？这些伏笔暗示著第二季的内容，也让大家了解经纪人的挑战是永无止尽的，一日经纪人，终身经纪人。



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