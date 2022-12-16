EXO 7人合体登上舞台！成员们还透露很快就会回归：「伯贤退伍后就会出专辑」

SM娱乐日前宣布2023年1月1日将举行的《2023 S.MTOWN LIVE:SMCU PALACE@KWANGYA（旷野）》线上演唱会，将聚集所有所属艺人，爲粉丝们献上丰富而独一无二的舞台。

15日进行事前预录，EXO成员Xiumin、Suho、Chen、灿烈、D.O.、KAI和世勋参与录制。之后，有粉丝分享后记：「都敬秀历代级真男人，向我们透露了 EXO 明年的计画，还说伯贤退伍后不久就会出（专辑）的，真的是要疯了！」、「KAI说EXO要回归了」等等。

도경수 레전드상남자

엑소 내년 계획 스포해달라니까 쿨하게

백현이 나오고 얼마있다가 나올거에요~ ㅁㅊ — 수호투나잇 (@SH2O_night) December 15, 2022

消息一公开，也让粉丝纷纷表示：「真的真的超期待」、「感觉伯贤入伍了一个世纪」、「终於呜呜呜」、「应该会在出道日出来吧！11周年纪念」、「但得到确认后发现嘴角升天中」、「EXO竟然要回归了吗」等等。



而伯贤在去年5月6日入伍，在结束基础军事训练后，开始以社会服务要员身分服役，并预计於2023年2月4日退伍。



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