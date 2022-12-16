JIN大哥被问「有没有给入伍的弟弟零用钱」后回应：反而是他给我！韩国网友：说话口气和弟弟一模一样XD

防弹少年团JIN於12月13日正式入伍。

防弹少年团作为在全球都享有盛誉的顶流K-POP爱豆圈，大哥JIN的入伍可谓吸引了全世界的关注，JIN入伍当天甚至有外媒到现场拍摄。 JIN在6名队友弟弟的陪同下顺利入伍，除了弟弟们之外，JIN的家人也去送行了。



그룹 방탄소년단 멤버 '진'의 입대에, 미국의 CNN 등 주요 외신이 취재진을 파견해 현장 분위기를 전하는 등 입대 순간을 비중있게 보도했습니다.https://t.co/dil0rn0TEp — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) December 14, 2022

JIN的大哥拍了基地周围的紫色横幅，上面写著「欢迎金硕珍和所有新兵们入伍」，大哥也附言写道：「好去好回哦」。不少ARMY还跑去大哥SNS下方留言，有大哥的朋友留言称：「你有没有给他买PX零食的零用钱？ 还是我给他一些？」 大哥回覆称：「我，反而是他给我（零花钱），那哥哥也给我一点吧。」



看到大哥和友人对话的ARMY们忍不住表示：「和JIN说话的口气一模一样」、「连说话都那么像，是怕别人不知道你俩是亲兄弟吗」、「我也想当JIN的家人」等。



此外，JIN入伍之后会先接受为期5周的基础军事训练，之后会作为陆军现役继续服役，并将於2024年6月12日退伍。

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