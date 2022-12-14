意外天然呆？ITZY Yeji机场秀昂贵穿搭，往下看靴子竟忘拉拉炼网友笑：上面帅下面疯XD

真实个性也太可爱XD

JYP超强女团ITZY强势宣告回归、粉丝全都等不及！释出的同名歌曲《Cheshire》不负众望，高质量高强度的歌曲再引来盛赞。而新专辑《CHESHIRE》短时间内已打破自身销量纪录，让人大赞：女王归来！



挟带著极高人气回归的ITZY，除了带来引颈期盼的精彩舞台，大家更注意到团体造型超级美！一系列宣传造型套套吸睛，不只凸显团体风格，更能展现每位成员的个性与优势，每次亮相都引来新一波关注！而新公布的巡回演唱会日程中惊现台湾站，让粉丝全都沸腾啦～



除了回归舞台与活动，最近成员Yeji更引起一波话题。日前团体现身机场、准备前往日本参加《AAA颁奖典礼》，5位成员一字排开秀出机场穿搭，精心打造的造型每套皆要价不斐！然而Yeji却被发现「靴子拉炼忘了拉」！画面曝光让网友全笑倒啦～



Yeji is ready to take off those boots pic.twitter.com/UddTdDO5Fj — Dani (@Dani413_) December 12, 2022

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