《玩命交涉》黄晸珉与玄彬分别尝试变身！西装笔挺的原则检察官与活跃於中东的落腮胡粗旷要员〜

2023年初最期待的犯罪动作电影《玩命交涉》，讲述为了营救在塔利班恐怖组织手上的韩国人质，而前往当地的外交官黄晸珉以及驻当地国情院要员玄彬必须携手合作，最终将如何突破行为暴走的塔利班呢？

国民演员黄晸珉形象多变，不管是《当男人恋爱时》中的专情小混混，或是《国际市场》中的辛酸小人物，《王牌计中计》中遭人诬陷的检察官，《哭声》中的恶质巫师，《军舰岛》中带著女儿的表演娱乐团长，《北风》中深入北韩的卧底商人，还有《绑架影帝黄晸珉》中饰演自己而展开实境大逃亡。这次在《玩命交涉》中他将担任一位外交官「郑在浩」，代表韩国前往阿富汗营救受困的国人。



刚成为新手老爸的玄彬，横跨大小萤幕的魅力不用多说，在电影《尸落之城》《骗徒》《极智对决》《机密同盟》等都令人感受到他的帅气魅力。而本次他在《玩命交涉》中更是从海报造型曝光后就令人期待不已，他所饰演的「朴大植」是一位离开韩国已久而活跃於中东地区的国情院要员，但对於上级只想利用自己而感到灰心想离职。听闻有韩国人质受困，不顾一切前往阿富汗，试图以当地的方式解救人质，却与外交官郑在浩意见不合。



虽然外交官郑在浩是位相当有实力的人，但这也将他第一次前往恐怖事件频繁的阿富汗，在险恶陌生的环境下背负著救出人质的使命，没有基本外交协议，也没有任何前例可循的状况下，他只能坚持交涉的原则，在最坏的状况下做出最好的决定。不过从外型就符合当地生活的粗旷与时尚，留著落腮胡的要员大植，为了成功让人质活下来，则是打破原则，寻找变相迎合当地的方式来配合对方进行交涉。



黄晸珉提到，希望在片中能够以眼神来表现出交涉过程中的紧张气氛，玄彬也透露这角色其实对於过往有著心中的创伤，希望藉由这一次交涉行动来克服以往的伤痛。黄晸珉与玄彬在外型与演技的突破都令观众们相当期待。《玩命交涉》即将於2023年2月3日在台上映。



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