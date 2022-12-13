柳俊烈♥惠利「密室逃脱约会目击谈」有后续：粉丝写小纸条还收到了柳俊烈的回覆XD

柳俊烈和惠利的「密室逃脱」约会居然还有后续。

还记得韩网去年爆出的「柳俊烈惠利约会目击谈」吗？ 两人被民众目睹到前去密室逃脱，玩得十分开心。 其实这段「目击谈」还有后续传出。 有网友表示：「两人去了朋友A某密室逃脱，他说在纸条上写了自己是粉丝，后来收到了回复。 纸条上写著：「我是粉丝，加油！」柳俊烈回复：「谢谢，请期待我的回归作《外星+人》、《人间失格》。」 不忘为自己的新电影和新电视剧做宣传。 该网友还透露自己的朋友A某平素就是柳俊烈的狂热粉丝，见到本命真人的他大赞对方非常平易近人、和善。



柳俊烈和惠利因2015年合作拍摄《请回答1988》而熟悉，虽然惠利在剧中最终与朴宝剑扮演的角色走到了最后，但戏外却和柳俊烈生情，当时还被剧粉们调侃是「狗焕CP的大胜利」。



2017年两人公开恋情，已经相恋5年的他们一直感情很稳固又甜蜜，经常被民众们目睹到约会。 其实恋情曝光初期他俩并未被大家看好，5年过去了，他们用时间证明了当初的选择是对的。柳俊烈从电视剧圈跨入影坛，陆续主演了《外星+人》、《夜枭》等。 惠利则凭藉电视剧《我的室友是九尾狐》人气更上一层楼，情侣两人爱情事业双丰收。



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