退团后首po，网友发现NMIXX Haewon疑似藏神秘讯息给Jinni「无法明说只能用照片表意」

风波不断呀...

上周JYP宣布旗下女团NMIXX成员退团+退社,突如其来的成员变动,让退团风波闹得沸沸扬扬,消息发布后许多粉丝纷纷涌入社群留下难过留言。虽然对外称因「私人原因退团」,但在详情不明的状态下,也让大家不停猜测真实原因,只能等待未来是否有进一步消息。



最近NMIXX现身机场前往日本准备参加《AAA颁奖典礼》,这是自退团消息发布后,首度以6人形式出现而引起关注,让粉丝对现况感到唏嘘,但仍希望自己喜爱的团体未来可以顺利发展。



除此之外,在最近NMIXX更新的社群中,网友发现疑似队长Haewon疑似留下给Jinni的讯息,引起疯狂猜测!这则贴文看似正常,和粉丝NSWER们打招呼、祝大家周末愉快,然而照片中却比出「TT」手势。



网友表示Haewon是在对Jinni退团表示难过,也有人猜是想表达「NMIXX一直是7人」。但是因为无法明说,所以用照片来表达心情。无论网友的猜测是否真实,显然大家对於Jinni离团都感到很舍不得。



The fact that Haewon usually does a "K-909" pose with her selfies, but now she did a "7" pose #NMIXX pic.twitter.com/4tPzqY5t6z