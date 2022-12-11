罗PD新综艺《瑞镇家》正式开拍！李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植、BTS V穿著制服被偶遇

《瑞镇家》是《尹食堂》的番外篇，作爲理事活跃的李瑞镇将晋升爲社长，纽约大学经营系出身的他，这次会怎样经营餐厅令人期待！

《瑞镇家》的出演阵容有李瑞镇、郑有美、朴叙俊和崔宇植，此前有韩媒报导BTS防弹少年团V将作为「忙内」加入。对此，tvN方面则谨慎回应：「为了顺利地进行拍摄，无法确认具体部分，敬请见谅。」



相关消息一公开，也让网友纷纷表示：「哇 好期待啊 想快点看」、「因爲太有名了，反而不能在外面宣传」、「应该会用捣乱节目使用券吧 肯定超有趣」、「防弹个人活动变得更丰富，综艺变多了，好神奇啊」、「期待Wooga Family的默契」、「以后每周都能见到，这不是梦吧」、「应该有很多客人认出来吧」等等

日前，有网友在墨西哥偶遇朴叙俊和V，近日又有偶遇李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植和 V 5个人穿著制服走在路上，看起来像是下班路呢！而《瑞镇家》预计在明年播出，希望可以赶快看到啦！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻