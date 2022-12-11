[分集剧情]该来的还是来了吗！《财阀家的小儿子》炫优眼看要接手顺洋金融，关键时刻竟遭遇导俊前世事故！（EP10）

这集结尾居然没放下集预告，导演实在太吊人胃口啦！

JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 上集结尾导俊的证人被劫走、旻渶却突然到场，还说拿来了「不实举报的证据」，让导俊无比紧张！



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第10集关键内容！



不实举报的主角

旻渶在顺洋理事会上拿出了「不实举报的关键证据」，但矛头并非对准导俊，而是华容：原来老职员早前送了快递给旻渶，内容正是陈华荣下令用公款炒股的录音。 就这样，华容被导俊和旻渶合力拉下代表位置，顺洋百货店也成为Miracle投资公司的资产。



瞄准顺洋证券

陈动基通过舆论打压Miracle、试图趁机收购，连陈养喆也不看好导俊。 导俊再次运用未来记忆设计圈套：在911事件前夕故意向陈动基泄露Miracle的海外投资项目、诱导他将资金投向海外，自己则趁事故发生前把国外股份全部套现、安抚国内投资者，并通过后续操作让Miracle基金成为占尽市场先机的最大赢家，逼迫陈动基将顺洋证券卖给Miracle。



「我没有骗你」

旻渶扛不住上司压力放弃调查华荣案件，认为导俊说她「会成为好的检察官」、「徐太志会在2000年回归」都是骗人。 这时电视上播放徐太志回国消息，导俊拉著旻渶给她看、证实自己没有说谎。 旻渶深受鼓舞，激动地和导俊拥吻在一起。

然而好景不长，检察厅接到举报称Miracle参与了New Data科技的股票操纵，旻渶来导俊公司搜查，两人再见面竟是以检察官和嫌疑人的身份。



顺洋金融的宝座

陈养喆本以为陈动基最像自己、有意让他负责顺洋金融，看到陈动基受挫后的酗酒丑态，在心里划掉了他的名字。

陈养喆带导俊出席顺洋金融的发布会、打算任命他为负责人，不料路上遭遇连环车祸。 导俊终於想起上一世还是尹炫优的时候为何对4-2没有印象：因为上一世的导俊因故身亡，这一世或许也逃不过同样命运？



这次导演没有放下集预告，但今天公开了相关剧照，爷孙俩满头是血晕倒在车后座，看起来真的不妙啊！



幸亏今晚还有第11集，不然等一周真的非常过分啊XD香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！

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