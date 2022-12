分手后首曝动向，泫雅传与朴载范公司方见面网猜：要加入？辣露裸背刺青粉丝忧心精神状况

分手后一举一动都是关注焦点!

泫雅和Dawn原先是艺界人人称羡的神仙眷侣,感情长跑多年、甚至传出男方已经求婚,然而上月泫雅却突在IG发布分手贴文,投下一颗震撼弹。让不少人直呼「跌破眼镜」,而近日泫雅曝光新近况,马上引起众人目光!



最近泫雅在个人IG上po出裸背照片,穿著蕾丝内裤曝光背后刺青,立马吸引全网焦点,大尺度行径钓出网友留言:「单身的泫雅已经准备好了!」,也有人表达担心,分手事件是否对泫雅的精神状态造成负面影响。



而除了曝光背部刺青,最近还有消息指出泫雅和朴载范公司MORE VISION代表会面,引起广大猜测。在先前离开前东家P-Nation后,泫雅的动向一直是大家关注焦点,在发现泫雅和MORE VISION代表见面后,大家开始疯狂臆测泫雅是否将被纳入旗下,不过公司方后来出面表示:只是会面,没有任何进一步动作。



Hyuna to sign with MORE VISION??????



jay park i didn’t see this coming pic.twitter.com/xzSNLhwwIL