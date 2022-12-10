分手后首曝动向，泫雅传与朴载范公司方见面网猜：要加入？辣露裸背刺青粉丝忧心精神状况

分手后一举一动都是关注焦点！

泫雅和Dawn原先是艺界人人称羡的神仙眷侣，感情长跑多年、甚至传出男方已经求婚，然而上月泫雅却突在IG发布分手贴文，投下一颗震撼弹。让不少人直呼「跌破眼镜」，而近日泫雅曝光新近况，马上引起众人目光！



最近泫雅在个人IG上po出裸背照片，穿著蕾丝内裤曝光背后刺青，立马吸引全网焦点，大尺度行径钓出网友留言：「单身的泫雅已经准备好了！」，也有人表达担心，分手事件是否对泫雅的精神状态造成负面影响。



而除了曝光背部刺青，最近还有消息指出泫雅和朴载范公司MORE VISION代表会面，引起广大猜测。在先前离开前东家P-Nation后，泫雅的动向一直是大家关注焦点，在发现泫雅和MORE VISION代表见面后，大家开始疯狂臆测泫雅是否将被纳入旗下，不过公司方后来出面表示：只是会面，没有任何进一步动作。



Hyuna to sign with MORE VISION??????



jay park i didn’t see this coming pic.twitter.com/xzSNLhwwIL — kimi (@kkkkiiimmi) December 8, 2022

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