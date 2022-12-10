分手後首曝動向，泫雅傳與朴載範公司方見面網猜：要加入？辣露裸背刺青粉絲憂心精神狀況

分手後一舉一動都是關注焦點！

泫雅和Dawn原先是藝界人人稱羨的神仙眷侶，感情長跑多年、甚至傳出男方已經求婚，然而上月泫雅卻突在IG發布分手貼文，投下一顆震撼彈。讓不少人直呼「跌破眼鏡」，而近日泫雅曝光新近況，馬上引起眾人目光！



最近泫雅在個人IG上po出裸背照片，穿著蕾絲內褲曝光背後刺青，立馬吸引全網焦點，大尺度行徑釣出網友留言：「單身的泫雅已經準備好了！」，也有人表達擔心，分手事件是否對泫雅的精神狀態造成負面影響。



而除了曝光背部刺青，最近還有消息指出泫雅和朴載範公司MORE VISION代表會面，引起廣大猜測。在先前離開前東家P-Nation後，泫雅的動向一直是大家關注焦點，在發現泫雅和MORE VISION代表見面後，大家開始瘋狂臆測泫雅是否將被納入旗下，不過公司方後來出面表示：只是會面，沒有任何進一步動作。



Hyuna to sign with MORE VISION??????



jay park i didn’t see this coming pic.twitter.com/xzSNLhwwIL — kimi (@kkkkiiimmi) December 8, 2022

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