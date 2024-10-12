【有片】泫雅&龙俊亨婚礼现场公开，短裙+红舞鞋优雅可爱！严正化&洪锡天送祝福，赵权抱紧击碎绝交流言

昨日傍晚，歌手泫雅和龙俊亨在首尔三清阁举办婚礼，严正化、2AM赵权、洪锡天、东方神起允浩等众多圈内好友到场祝贺。

婚礼在传统韩屋的户外进行，没有司仪和祝歌，只有亲朋好友的祝贺。 泫雅穿著白色短裙和红色芭蕾舞鞋、很有个人风格，龙俊亨也以一身白色亮相，天色渐暗后现场亮起一颗颗小灯泡，气氛浪漫温馨。

新人交换戒指后，由主持人朗读结婚誓词，与泫雅共事15年的造型师和经纪人宣读祝词，令二人感动落泪。 泫雅：「我愿成为不论丈夫有了什么爱好都能陪他一起的、像朋友一样的妻子。 我不会害怕每天早上一起睁开眼睛，会快乐幸福地生活下去。」

严正化在IG限动分享影片写道「非常非常祝贺！祝每天幸福！」，洪锡天也拍照留言「适合秋季的一对恋人的婚礼」。



2AM赵权在泫雅年初宣布恋情后退追踪IG引发绝交猜测，当时赵权立即否认，称两人仍是好友。 昨日他出席泫雅婚礼并亲密合照，以实际行动击碎流言，深情写道：「当时我中学二年级15岁、你小学12岁，时间过得好快，一定要幸福啊泫雅。」





泫雅所属社代表GroovyRoom朴圭正PO出与泫雅的合照，以及龙俊亨边走红毯边向宾客致谢的影片，李辉珉则记录下泫雅父亲带领她走向龙俊亨的瞬间。东方神起允浩、泫雅同公司的Mirani和GEMINI也出席了婚礼。



此外，泫雅和龙俊亨18年前同在CUBE娱乐旗下时就已相识，当时各自是4 Minute和BEAST的成员，今年1月宣布恋情后时隔9个月举办婚礼。





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