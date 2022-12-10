《机智医生生活》「秋敏荷」安恩眞笑场原因：「圆滚滚孕肚」其实是副导演（男），为十万韩元咬牙扮孕妇

tvN温馨医疗剧《机智医生生活》播出两季都好评不断，在第三季悬而未决的情况下率先启动蓝光DVD制作项目。 昨天通过YouTube「频道十五夜」公开超长预告片，幕后花絮也很有看点！

蓝光DVD是第一季加第二季的导演剪辑版，还包含片场花絮、乐队轶事、10位主演的采访、99s和4对CP的注释， 时长足有98小时，就连预告片都有34分钟，真的诚意满满！



预告里公开了不少NG片断，其中安恩真的一段尤其引起关注。 原本的剧情是秋敏荷医生（安恩眞 饰）帮孕妇做检查，看到超声波画面后感觉情况不对，严肃地说需要请教授医师过来。

实际拍摄时安恩真用担忧的眼神看向「孕妇」、努力念完台词，随即忍不住笑场。 导演问「现在是应该笑的状况吗？ ！」但也跟著笑起来，因为这一幕格外难拍是有原因的！



那就是——孕妇的扮演者其实是这部剧的副导演！因为请真正的孕妇来拍戏比较不方便，所以用「只要肚子出镜就给十万元」的条件，成功说服副导演躺到检查床上XD



安恩真笑著说：「对不起，因为（肚子）演得太好了！」导演及时补充：「十万元已经转账过去哦！」一直努力憋笑的副导演终於破功、全场都爆笑不止，这段NG的标题就叫做：「副导演的兼职」XDD



슬의 걍 촬영현장이 개그임 ㅜ

임산부가 임산부가 아님

조감독이 배까고 임산부 하고 있음 pic.twitter.com/RZJl5yTKV1 — 무☃︎ (@beujoa) December 8, 2022

《机智医生生活》蓝光DVD将在三周后开始预售，真的要买来珍藏啦！



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