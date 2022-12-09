T-ara芝妍明日与职棒选手黄载均成婚，12年好友IU义气献唱祝歌！

今日有消息称IU将为T-ara芝妍和棒球运动员黄载均的婚礼演唱祝歌，所属社EDAM娱乐很快就证实了这一消息。

IU和芝妍虽然不同公司，但同为1993年出生的同龄朋友，两人2010到2011年一起出演SBS综艺《英雄豪杰》，由此结缘成为好友至今。 今年9月IU举办演唱会《The Golden Hour》时，芝妍和男友也有到现场探班。





IU和芝妍不经常在SNS上分享合照，但彼此辛苦时一定是最可靠的支撑。 2020年一同出演真人秀《ON&OFF》时，IU提到之前一直把芝妍当妹妹看待，直到有一次她非常辛苦、独自苦撑的时候，见到芝妍当瞬间立即崩溃大哭，令她意识到芝妍在她心中已经是值得依靠的姐姐。 而芝妍似乎也想起当时情景，赶快示意IU拿纸巾给她。



IU形容芝妍是「最让人担心也最无需担心的朋友，不管多辛苦都能坚持下来，非常可靠」。 而芝妍则描述IU是：「虽然看起来很小但非常坚强，辛苦时无需去找她，她会率先发觉而主动来找我。」



芝妍和黄载均去年经朋友介绍认识，今年2月同时通过IG宣布恋情和结婚计划。芝妍称黄载均是她人生的礼物：「无论何时都主动照顾我、爱护我，告诉我何为幸福」。 黄载均也在IG PO出手写信，称芝妍在他最辛苦的时期紧紧抓住他、陪伴他，「单是存在本身都给我很大帮助」。 恩爱模样获得大批粉丝和网民祝福。



芝妍和黄载的婚礼将在明天（12月10日）於首尔新罗酒店举办，据悉将以非公开形式进行、只邀请双方亲友出席。

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