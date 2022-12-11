最喜欢的艺人是BLACKPINK！韩韶禧从粉丝那收到Jennie的拍立得，反应超可爱 XD

韩韶禧日前在采访中表示最喜欢的韩国艺人是 BLACKPINK ，讲完还超级害羞 XD

被问到最喜欢哪个成员时，她还犹豫了一下：「啊～只能选一个吗？」最后说最喜欢的成员是 Jennie 。有眼尖的网友发现，她在2017年就会点赞 Jennie 的贴文，BLACKPINK 回归时也会点赞宣传海报，真的是粉丝呀！



今日（11日）韩韶禧经由仁川机场飞往日本参加《2022 AAA》，就有粉丝送了 Jennie 的拍立得给她，韩韶禧拿到拍立得说了：「哦吼！」反应超级可爱！该名粉丝还分享后记，说韩韶禧收到后放在手机壳里，两位美女什么时候可以认识一下啦～！

ive never seen a happier girl pic.twitter.com/0f4STnEWez — junkie (@yusoxee) December 11, 2022

韩韶禧与朴叙俊主演的《京城生物》第一季已杀青，预计在明年播出。该剧背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗。剧中，韩韶禧饰演传闻中的寻人专家「尹彩玉」，为了寻找於十年前失踪的母亲的下落而来到京城，期待她的演技大变身。



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