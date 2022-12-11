金贤珠&朴喜洵《Trolley：命运交叉点》主演海报直指「有轨电车难题」，单人海报亦藏有玄机

金贤珠、朴喜洵、金武烈与郑秀彬主演的《Trolley：命运交叉点》释出了全新海报，海报细节暗示了主题「Trolley」。

《Trolley：命运交叉点》讲述隐藏过去而生活的国会议员夫人，她的秘密被公诸於世后展开的故事，杂揉悬疑与爱情元素。由参与过《Stove League》、《红天机》导演的金文教执导，《你喜欢布拉姆斯吗》柳宝利编剧。

从官方的企划意图可知，「Trolley」指伦理学上的「Trolley困境」问题（有轨电车难题；Trolley problem），大致的意思是指一辆列车正往五个动弹不得的人行驶，而你可以选择改变行驶方向让列车改道，但另一条轨道上也有一个动不了的人。

四位主演的海报，其中一款就用影子暗示他们正处在Trolley困境，金贤珠饰演的国会议员夫人金惠珠是面临选择的人，她会选择视而不见，让列车撞向金秀彬（郑秀彬 饰）与辅佐官张宇宰（金武烈 饰），还是操纵杆让列车撞向自己的国会议员丈夫南中道（朴喜洵 饰）？

▼「你的真相――我的选择」



▼「没有想过能永远隐藏起来」



四款单人海报若拼凑起来，也有两条线暗示Trolley困境，金惠珠依然是有选择权的那方，同样一边是金秀彬与张宇宰，一边是南中道。



金惠珠是书籍修复师兼国会议员夫人，她过去的秘密浮出水面，人生迎来了剧变……「现在的我对你很陌生。」金惠珠会这样开口，是因为秘密被揭露，丈夫的态度有所变化？



南中道即将挑战第三次连任国会议员，他从律师时期就致力於为弱势发声，也相当保护妻子不在媒体面前露脸。然而，妻子的秘密会动摇他们之间的感情吗？一句 「我爱你，不要怀疑。」却让人怀疑。



张宇宰身为南中道的辅佐官，从一名社会线记者跟随南中道来到汝矣岛，以干净俐落的处理方式、迅速且正确的判断力备受器重。然而，他却丢出这句话：「我为什么要把我的人生赌在议员身上？」引人好奇。



她是让人疑问的不速之客，金秀彬从小因父母离异而在儿童之家生活，一直将自己的安危放在首要位置。某天，她突然出现在生活於不同世界的金惠珠、南中道夫妇面前，宣告一切将出现变化。



《Trolley：命运交叉点》将於19日晚间10点首播。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻