李宰旭《带轮子的家4》展现厨艺与甜点手艺被说「可以结婚了」，金熙元跑第一：「要跟我交往吗」

李宰旭和金惠奫因为和路云合作了《意外发现的一天》结为好友，日前受邀《带轮子的家4》作客，李宰旭大展厨艺与甜点手艺频频被赞许「可以结婚了」，后来的聊天过程正好也聊到结婚话题。

《带轮子的家4》第7集，李宰旭是担任路云副厨，但因路云的失误默默反客为主主掌了料理，成功把金惠奫想吃的牛肉大酱汤救回。第8集，他端出自己事前亲自做好的提拉米苏，路云和金惠奫接连说：「真有两下子，宰旭结婚吧！」「我真的非常认同你可以结婚了！」两位哥哥成东镒与金熙元也对提拉米苏相当满意。



聊到「结婚和演戏哪个重要」，李宰旭毫不犹豫选择结婚，表示人活一辈子没有配偶的话「感觉会很伤心」，想要有个全心全意爱他、互相依靠的对象。李宰旭说明自己在爱情里是属於付出的类型，金熙元听了竟说：「你要跟我交往吗？」全场爆笑出声。



分手的话怎么办？李宰旭认为既然都努力过了，反而不会留恋。金熙元问：「你对她那么好，就结束了？」李宰旭坦然的说：「不行就算了吧……」想不到又被告白(?)一次：「就说跟我交往了吧！」



李宰旭说了「没有配偶会很伤心」，又展现厨艺、甜点手艺，还表明自己是喜欢付出的类型，也难怪50多岁还单身的金熙元会开口想和李宰旭交往了啊！不少观众看了李宰旭出演的集数，也大喊想嫁给李宰旭、要金熙元先领号码牌排队了XDD。

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