《我家的熊孩子》拔袜子大赛让马赛克频频出动XD 崔振赫傻事再添一桩

吴珉锡被脱有Neymar内马尔金蝉脱壳的既视感，整个很「顺畅」XDD

《我家的熊孩子》近期节目来了场「秋季旅游」（不就类团结大会XD），最新EP.320玩起拔袜子争夺黄金钥匙的比赛，过程不时「出动马赛克」笑果十足。

金俊昊和李常敏率先对决，结果两个人拉拉扯扯之下，袜子都还没脱就先脱了衣服和裤子，金俊昊的圆圆且白白的肚子便裸露在外，李常敏的裤子也被退去了一些。最搞笑的是两人的姿势！李常敏的头一度出现在金俊昊的胯下，画面相当冲击人XDD。



再来就是吴珉锡了，身为聪明队的他出手挑衅Moziri（笨）队，结果反被金钟国只手脱掉衣服。金钟国出手让他「金蝉脱壳」，彷佛重现了上月底世界杯足球小组赛，塞尔维亚选手单手把巴西球员内马尔（Neymar）的衣服「抓掉」XDD。



Moziri与聪明队3比4 PK时，金钟旼甚至被脱到内裤清晰可见！场面相当惨烈，棚内MC与妈妈们都笑翻！



除了马赛克的出动让人笑出声之外，「牛仔裤赫」崔振赫的傻事也成为笑点。他在自己队的大本营里捡到写著黄金钥匙的袜子，结果主人正是他自己啊！差点就把黄金钥匙亲手送给对手了。



▼《我家的熊孩子》上述片段







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