《非常律师禹英禑》的他们将特别出演《浪漫医生金师傅3》！网友：没有姜泰伍已经很可惜，能不能也把这些演员找来？

不晓得《禹英禑》TEAM会以什么样的角色出现在《金师傅3》呢！

说到今年（2022年）的「黑马剧」，那绝对得是刘仁植导演执导的ENA话题作《非常律师禹英禑》！播出期间话题不断，造成追剧热潮，并以平均收视率17.5%迎来大结局。剧中演员各个成为大势，戏剧、广告邀约不断。

刘仁植导演在《禹英禑》杀青并短暂休息后，便投入SBS《浪漫医生金师傅3》的制作，目前正如火如荼拍摄中。而在《禹英禑》饰演朴恩斌妈妈「太守美」的陈庆，将以「吴明心护理长」回归《金师傅3》，她也通过个人Instagram分享‎片场花絮照，引发期待。



据消息指出，《禹英禑》TEAM将特别出演《金师傅3》，名单为：饰演「崔秀妍」的河允景、饰演「权敏宇」的朱钟赫、饰演「董格拉米」的朱玄英和饰演「金敏植」的林成宰。这四位演员将以什么样的角色登场，又会和石垣医院的人们产生什么交集，令人好奇。

说到《禹英禑》TEAM，「国民失落男」姜泰伍在作品杀青后便於9月底‎入伍‎，自然与《金师傅3》的特别出演「无缘」。那么「小鲸鱼」朴恩斌和「爹系上司」姜其永呢？网友们纷纷表示：「希望也可以看到这两位演员出现在《金师傅3》啊！」

尤其，朴恩斌曾与金旻载合作过‎《你喜欢布拉姆斯吗？》‎。金旻载在《金师傅3》饰演「朴恩卓护理师」，与苏珠妍饰演的「尹雅琳医生」是剧中CP。如果可以看到金旻载与「前女友」朴恩斌、「现女友」苏珠妍聚在一起的画面，应该非常有意思吧～（笑）

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