BTS防弹少年团JIN入伍前一周BIGHIT发通告：入伍当天不举办送别仪式，粉丝请不要来现场

名声享誉全球的防弹少年团大哥JIN入伍在即，他的所属经纪公司BIGHIT有几句话想要叮嘱粉丝。

JIN已经敲定入伍时间，为本月13日，即下礼拜二，他将经由位於京畿道涟川郡的第5师团入伍，作为陆军现役军人服役。 日前JIN所属经纪公司BIGHIT MUSIC就通过粉丝交流APP WEVERSE发布通告，表示：「JIN为了履行兵役将作为陆军现役一员入伍，进入新兵教育大队的当天将不举办任何官方活动。」 也就是说12月13日这一天，官方不会召开任何形式的送别活动，之所以发布这样的通知也是担心来自全球各地的粉丝届时聚集在一起，引起不必要的麻烦。

BIGHIT MUSIC还称：「新兵教育大队的入伍仪式上还有很多其他的新兵与他们的家人，考虑到现场比较混乱，为了安全起见，也请粉丝们不要到现场送别，大家口头祝福JIN即可。」其实早前JIN也表达过类似的意愿，希望能够安安静静地入伍，请求粉丝不要去入伍现场。



JIN作为防弹少年团的大哥，也是队内第一个入伍的成员。 2020年根据修改后的兵役法另JIN获得了文化体育观光部长官推荐，将参军期限延期到了2022年年底，不过前不久JIN宣布撤销入伍延期申请，表示在接到入伍通知书的第一时间就会响应国家号召。 而余下的6名成员也将按各自的意愿陆续入伍服役。

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