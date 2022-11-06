《金師傅3》金旻載、蘇珠妍都將回歸！網友敲碗《禹英禑》朴恩斌客串：「想看愛情修羅場」

劉仁植導演今年（2022年）導完《非常律師禹英禑》後，新作品《浪漫醫生金師傅3》如火如荼準備中。

SBS季播劇《浪漫醫生金師傅3》確定製作後便受到許多關注，繼續以韓石圭為中心，由第2季的安孝燮、李聖經主演，金柱憲、申東旭、尹那武、陳慶、林元熙、邊宇民、鄭智安等出演‎。而許多觀眾喜愛的金旻載與蘇珠妍，這對散發粉紅泡泡的組合，也確定回歸作品，引發討論。

有趣的是，網路上已經出現希望朴恩斌特別出演的聲音了。執導《浪漫醫生金師傅3》的劉仁植導演，上部作品是今年由朴恩斌主演的「黑馬劇」《非常律師禹英禑》。而朴恩斌曾和金旻載主演過觀眾們評價很高的‎《你喜歡布拉姆斯嗎？》‎。若是金旻載、朴恩斌和蘇珠妍「同框」，那豈不是「愛情修羅場」？感覺特別有意思！（笑）

金旻載在《浪漫醫生金師傅2》後陸續主演《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《達利和馬鈴薯湯》、《朝鮮精神科醫生劉世風》等電視劇，分別與朴恩斌、朴珪瑛、金香起等合作，均有不錯的化學反應。

金旻載就曾在‎採訪‎中透露自己如何詮釋「愛情戲」：「忠實呈現劇本，並且與對方用眼神交流是相當重要的一環。因為相愛的人從眼神都看得出來不一樣，也會有著微妙的氣流，演出時有將這一細節納入考量。」或許就是因為這樣，金旻載詮釋的愛情戲令人印象深刻，也帶旺好幾對螢幕CP。

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