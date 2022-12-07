《非常律師禹英禑》的他們將特別出演《浪漫醫生金師傅3》！網友：沒有姜泰伍已經很可惜，能不能也把這些演員找來？

不曉得《禹英禑》TEAM會以什麼樣的角色出現在《金師傅3》呢！

說到今年（2022年）的「黑馬劇」，那絕對得是劉仁植導演執導的ENA話題作《非常律師禹英禑》！播出期間話題不斷，造成追劇熱潮，並以平均收視率17.5%迎來大結局。劇中演員各個成為大勢，戲劇、廣告邀約不斷。

劉仁植導演在《禹英禑》殺青並短暫休息後，便投入SBS《浪漫醫生金師傅3》的製作，目前正如火如荼拍攝中。而在《禹英禑》飾演朴恩斌媽媽「太守美」的陳慶，將以「吳明心護理長」回歸《金師傅3》，她也通過個人Instagram分享‎片場花絮照，引發期待。



據消息指出，《禹英禑》TEAM將特別出演《金師傅3》，名單為：飾演「崔秀妍」的河允景、飾演「權敏宇」的朱鐘赫、飾演「董格拉米」的朱玄英和飾演「金敏植」的林成宰。這四位演員將以什麼樣的角色登場，又會和石垣醫院的人們產生什麼交集，令人好奇。

說到《禹英禑》TEAM，「國民失落男」姜泰伍在作品殺青後便於9月底‎入伍‎，自然與《金師傅3》的特別出演「無緣」。那麼「小鯨魚」朴恩斌和「爹系上司」姜其永呢？網友們紛紛表示：「希望也可以看到這兩位演員出現在《金師傅3》啊！」

尤其，朴恩斌曾與金旻載合作過‎《你喜歡布拉姆斯嗎？》‎。金旻載在《金師傅3》飾演「朴恩卓護理師」，與蘇珠妍飾演的「尹雅琳醫生」是劇中CP。如果可以看到金旻載與「前女友」朴恩斌、「現女友」蘇珠妍聚在一起的畫面，應該非常有意思吧～（笑）

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