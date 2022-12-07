富豪已经去外太空旅行了！《问问星星吧》变成了现实，前BIGBANG成员T.O.P明年开启宇宙之旅，日本超级富豪承担所有费用

《问问星星吧》还没开播，没想到剧情就照进了现实。

李敏镐和孔晓振领衔主演的新韩剧《问问星星吧》是韩国首部以「宇宙航空站」为背景的电视剧，剧中讲述来往於宇宙航空站和地球的「妇产科医生」与「宇航员」之间的浪漫爱情故事。 对，李敏镐的人设就是斥巨资参与太空旅行的妇产科医生孔龙，电视剧已经敲定2023年开播，令剧迷们十分期待。



没想到这么不写实的剧情竟然真的在现实生活中发生了，如果说李敏镐是斥巨资开启宇宙之旅的妇产科医生，那么前BIGBANG成员T.O.P就是斥巨资飞向太空的爱豆！（笑）

据韩媒《Starin》独家报导称，T.O.P将和日本亿万富翁、首位绕月旅行的私人乘客前泽友作一起踏上宇宙之旅。 日前前泽友作宣布了「#dearMoon」计划，邀请8名艺人和自己一同前往太空旅行，8人的宇宙「出差费」将全部由他承担。 而能够和他一起实现太空旅行的人需要具备两个条件，一个是「通过太空旅行得到成长，可以为人类与社会做出贡献」，另一个则是「可以支持同行人」，本次宇宙之旅计划预计於2023年6月开启。

说起前泽友作也是一位神人，2021年12月8日前泽友作和一名助手乘坐俄罗斯「联盟MS登台138-号飞船前往国际空间站旅行，停留12天。 12月20日，俄罗斯的联盟号MS-20太空船在哈萨克斯坦著陆，完成了12天的国际空间站任务，将前泽友作带回地球。



此外，前泽友作在9月公开了与TOP和李秉宪的合影，不知道本次太空旅行计划李秉宪是否也会参加，另民众们非常好奇。



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