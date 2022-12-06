朴叙俊「进军好莱坞」！外媒曝他将在漫威电影《惊奇队长2》饰演Carol Danvers的老公

朴叙俊在2021年9月确定加入 Marvel 电影《惊奇队长2》的卡司阵容，之后他也飞往英国进行拍摄。

而《惊奇队长2》的女导演 Nia DaCosta 曾在 SNS 上上传朴叙俊的照片，还称他为「电视剧男友」，进而有可能因此受到导演青睐而邀请他出演本片。当时出演的消息一公开，让不少粉丝们都相当期待！



5日，根据韩媒报导，朴叙俊将在电影《惊奇队长2》中饰演 「惊奇队长」Carol Danvers（卡萝・丹佛斯）的老公一角。据悉，朴叙俊饰演的角色为「Yan」，是专门用歌曲、音乐交流的 Aldana 星球的王子，该星球居民的沟通方式是唱歌。

此前，也传出朴叙俊可能饰演韩裔10代英雄「Amadeus Cho」，还有消息指出可能饰演「惊奇男孩」诺瓦拉。不过...一切还是以官方消息为主啦！不管是饰演什么样的角色，对於朴叙俊而言都是很好的经验，大家一定也都很期待吧～！

除了《惊奇队长2》外，朴叙俊目前拍完的作品由：电影《Dream》、电影《水泥乌托邦》和电视剧《京城生物》，这些都预计在明年上映或播出。日前，他还确定加入《尹食堂》番外篇《瑞镇家》，看来明年也是可以看到满满的叙俊欧爸啊！



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