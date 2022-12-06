KPOP最初舞蹈挑战失败！IU一开始超有「自信」结果秒失败，尝试第21次终於成功了 XD

5日，IU 在 IG 限时动态上传 KARA 〈WHEN I MOVE〉的舞蹈挑战，结果...瞬间失败收场，她还写下：「KPOP 最初 Challenge 失败。」

之后，IU 上传成功版并写下：「20次失败后，在第21次 take 中成功（？）」而 KARA 成员也都转发影片，妮可：「跳得也太棒了吧...呼～～」知英：「大家一定要看看这个，我爱 IU 」奎利：「啊～太可爱啦，无法退出这个影片啦」龄智：「谢谢 WHEN I MOVE 可爱版」。

粉丝们也纷纷直呼：「真的太可爱了，想把她放进包包里，只有我一个人看」、「我们知恩是方背洞舞王出身」、「我们IU舞跳得太好了，好可爱」、「舞跳得真好，不愧是方背洞舞蹈机器」、「说第21次就成功了 哈哈哈」、「是国 Hip One Top，可以连舞都跳好吗」等等。



此前，KARA 在《IU 的 Palette》跳完〈WHEN I MOVE〉后，IU 就说：「脚本让我稍微学一下。」她接著说：「欧腻应该知道...我的上身和下身无法同时移动，要教我简单一点的。」妮可教完舞蹈亮点「向后仰著头，傲慢地俯视」，IU 跟著做完自信心上升，努力学习后也跟 KARA 一起跳了一段。



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