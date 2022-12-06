[分集剧情]《财阀家的小儿子》问鼎年度收视冠军！导俊目睹母亲受辱再燃复仇之火，设圈套拉全家进炒股深渊（EP8）

上周日更新的第8集收视率飙到19.4%，不仅是本剧目前最高，也刷新了2022全年电视剧最高收视纪录！

JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第8集里牟贤珉终於看清这桩婚事的真相，陈华荣试图羞辱导俊一家，反而被他狠狠设计......



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第8集关键内容！



陈养喆最爱的小孩

导俊发现了DMC的新突破口——电视购物频道，马上跟母公司大营签订入驻合约，还承诺会让大营物流打败顺洋物流。 大营社长马上就把这件事告诉陈养喆，再次把陈养喆气得不轻。

婚宴上陈星俊没有等来顺洋股份，反而被下放到地方仓库工作，一怒之下揪住导俊衣领就要开打，幸得未婚妻装晕化解僵局。 陈养喆宣布废除长子继承制，因为他最爱的小孩只有顺洋，决心把顺洋传给最有能力壮大公司的人。



牟贤珉的挫败

陈星俊在婚礼前终於露出真面目，牟贤珉震惊屈辱但已无回头路。 现在她只要求星俊不要给家门带来负面影响，后来装晕也是为避免星俊打人落下把柄。



演员母亲被姑姑羞辱

陈华荣假意请李海仁来百货店合作，实际上是要导俊看母亲被当做服装模特受人奚落，提醒导俊不是正宗陈家人、没有继承资格。



导俊看准陈华荣需要一笔巨款还债，派吴世炫出资「帮忙」并套来百货店30%股份，转手就卖出4倍价格; 他知道时下最被看好的New Data科技股票将在一年内经历暴涨暴跌，於是诱导陈家二代三兄妹全部去投资。 陈华荣在导俊的操作下小赚一笔后眼睁睁看著别人赚进更多，气急败坏地决定预支百货店收入全部投进股市，正中导俊的圈套。



下集预告里，导俊请徐旻渶调查陈华荣挪用公款一事，公司随即召开理事会表决是否解除陈华荣代表职位，然而她似乎要当众揭穿检察官和导俊的旧识关系！



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