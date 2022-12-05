话剧《莎翁情史》海报与预告出炉！主演各个宛如王子与公主，金裕贞最受推崇

韩国即将於明年1月开演的话剧《莎翁情史》，今（5）日释出了主演群海报，相当吸睛。

话剧《莎翁情史》由英国剧作家Lee Hall执笔，改编自1998年上映的同名电影，剧情杜撰了英国文豪莎士比亚的爱情故事，2014年曾在英国伦敦等世界各地演出。

即将演出的韩国版《莎翁情史》，大致有三组人马主演：丁文晟、李相二与金圣喆演出16世纪刚成为新锐作家的威廉莎士比亚，庭沼玟、蔡秀彬与金裕贞饰演莎士比亚的爱人薇奥拉德勒沙。海报在推特一释出就被大批网友转推，纷纷称赞他们根本是王子与公主。

▼丁文晟



▼李相二



▼金圣喆



▼庭沼玟



▼蔡秀彬



▼金裕贞



其中最受欢迎的是金裕贞，推特高达3500转推。特别的是，有网友转发金裕贞IG发布的幕后照写道：「就凭这张照片期待《莎翁情史》。」高达4300转推，另一篇将金裕贞与韩韶禧《恶女是悬丝木偶》造型并列称赞：「金裕贞、韩韶禧都像是从罗曼史小说跳出来的……」甚至高达1.1万转推。



《莎翁情史》先前发布的预告片亦让网友期待不已，留言里纷纷为喜欢的演员应援打气。《莎翁情史》将在明年1月28日於首尔瑞草区艺术殿堂CJ土月剧场在韩国首演，不晓得有没有机会前往海外演出呢？



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