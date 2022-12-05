金正贤《哲仁王后》之后的回归作！与林秀香主演《木偶的季节》剧本阅读照公开，明年1月播出！

新剧《木偶的季节》讲述每99年就会有一次休假的死神「木偶」，遇上一位具有能够将他当作奴仆来使唤的神奇能力的女医生「韩季节」，让死神成为出诊医师，展开一连串奇幻故事。

今日（5日）公开剧本阅读现场，导演白秀灿、导演金智勋和编剧姜伊贤、编剧许俊宇、金正贤、林秀香、金多顺、安友渊、金吝劝、车清华等人都到现场。



剧中，金正贤怪僻的引渡者「木偶」，引导死者走上黄泉路。每99年他就会得到为期49天的异国休假（但对木偶来说是种惩罚），必须离开所在地的命运，这次他将附身到人类「都镇宇」的身上，当他一睁开眼睛所看见的人就是韩季节，两人的孽缘就此展开。



林秀香饰演「韩季节」，毕业於全国排名最后的医科大学。她小时候就失去母亲，身边的亲人只有弟弟，在只重视名门大学医生的社会上受尽冷眼，自信心也越来越弱。这时遇到有生以来第一个站在她这一边的人都镇宇，令她的日常发生巨大变化。



这也是金正贤继《哲仁王后》后睽违1年多的新作品；而《木偶的季节》则是林秀香今年第三部作品，此前她拍摄了《我们从今天开始》和《医法刑事》，也期待她的新角色呢！



而《木偶的季节》由《看见味道的少女》、《Alice》的白秀灿导演与《请确认活动吧》的金智勋导演共同执导，《坏刑警》的许俊宇编剧与姜伊贤编剧共同执笔，将於1月27日首播。

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