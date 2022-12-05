IVE张员瑛模仿23年前的全智贤！跳她还没出生就流行的电子舞XD

人气女团IVE成员张员瑛致敬韩流女神全智贤。

「2022KBS歌谣大祝祭：Y2K」将於12月16日隆重举行，官方邀请了人气爱豆张员瑛拍摄了预告宣传片，宣传片模仿了1999年全智贤拍过的广告，引起一批回忆杀。



张员瑛随著电子音乐摇摆著身姿，黑长直发也伴随著身体飘扬起来，黑白服饰不停切换，五官精致的她不惧近景拍摄，360度美貌毫无死角，化身「复古精灵」。 宣传片的灵感就来源於全智贤20多年前所拍摄的广告，背景音乐相同，连黑白服饰也几乎一模一样。 拍摄这篇广告时张员瑛尚未出生，因此得知自己要模仿全智贤，向娱乐圈前辈致敬时，张员瑛甚至还反问摄制组「什么是电子舞」，不过作为专业的爱豆，张员瑛很快就学会了舞姿，全身心投入到了拍摄中。



今年的歌谣大祝祭的主题是「Y2K」，「Y2K」则是「Year 2 Kilo」的缩写，即2000年，是一种强调科技感和未来感的风格 （因为2000年正好是千禧年，所以「y2k」也可以称为千禧风格）。 对於X世代（1965-1980年出生的人）来说，Y2K是浓浓的回忆; 而对於MZ世代（指1980年~1995年出生的千禧世代，和1995年~2010年出生的Z世代的统称）来说，Y2K又是新鲜的存在，今年的「歌谣大祭典」将以怎样的复古风潮引领大家，让我们拭目以待。

此外，「2022KBS歌谣大祝祭：Y2K」将邀请高耀太、BoA、 NCT127、NCT DREAM、PENTAGON、Forestella、THE BOYZ、fromis_9、Stray Kids、（G）I-DLE、ATEEZ、崔睿娜、ONEUS、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、STAYC、 aespa、ENHYPEN、IVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans等人气团亮相。



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