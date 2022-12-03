再等一个月！郑容和＆车太铉主演《头脑共助》首版预告公开，两人的演技默契令人期待！

KBS新剧《头脑共助》讲述天才脑神经科学家申河路（郑容和 饰）和虽然吊儿郎当但善良的刑警琴明世（车太铉 饰），爲解决各种事件和事故而展开特别合作的故事。

公开的首版预告中，出现一位女性的颤抖的手和气喘吁吁的样子，穿著手术服和戴著护目镜对大脑进行尸检的申河路，冷静地说出「发抖的手」、「呼吸急促的过度换气症状」、「鼻尖上的青筋」形成不寻常的氛围。在紧张感逐渐上升的情况下，申河路微笑著说：「那女人应该不是犯人喔！」让人更加好奇真正的犯人是谁。



在激烈的音乐声中，神经科学组会议的样子和申河路拿出尸检的大脑的场面交织在一起，脑神经科学家申河路是如何与警察们一起进行的？令人关注！

之后，琴明世努力追赶犯人，看到拿著刀的男人后露出惊讶的表情。接著申河路＆琴明世并排走在一起，喊著「暂时STOP」后，申河路转身坐到前面，用悲壮的表情说：「我知道犯人是谁了，去逮补吧！」



制作组表示：「在第一次预告片中，我们将展现至今爲止从未见过的脑科学搞笑调查剧《头脑共助》，当中出现的奇妙的大脑相关事件和内容。不仅是郑容和和车太铉特别的演技化学反应，还有国内首次尝试的脑科学搞笑调查剧，希望大家期待能够带来丰富魅力的《头脑共助》。」

另外，《头脑共助》由《天命：朝鲜版逃亡者故事》、《Okay！光姐妹》的李振书导演执导，《Drama Special－摇滚 Rock 乐》的朴京善编剧执笔，将在明年1月2日首播。

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