朱智勋动作娱乐新作《Gentleman》有《辣手神探》与《王牌计中计》的相似点！票房可望创佳绩

犯罪娱乐电影《Gentleman》即将於年底压轴上映，也被观众们认为是在刘亚仁、黄晸珉的《辣手神探》以及姜栋元、黄晸珉《王牌计中计》之后相同类型的作品，也令大家期待可能拥有同样的出色票房。

在韩国曾突破千万观影人次的《辣手神探》以广域搜查队刑警黄晸珉为中心，以及几位个性具有强烈特色的角色聚集在一起，严惩目中无人的财阀第三代刘亚仁，带给观众们相当痛快的感受。新电影《Gentleman》则是私人侦探调查所的社长池贤秀（朱智勋饰）为了洗清冤屈，而追捕犯下滔天大罪的大型法律事务所代表权道勋（朴诚雄饰）的故事。他们之间的对立剧情快速开展，将令人目不转睛，朱智勋将严惩不法行为的恶党们，带来与《辣手神探》相似的痛快感受。



由姜栋元、黄晸珉主演的《王牌计中计》也是背负杀人罪名而入狱的检察官边在旭（黄晸珉饰）与前科累累的诈欺犯韩致远（姜栋元饰）两人在狱中联手出击，外型帅气个性滑头的姜栋元与正义的黄晸珉魅力无法挡，也曾创下970万人次的票房佳绩。新电影《Gentleman》中也有帅气又聪明的私家侦探朱智勋，以及一旦咬住就不放的检察官崔成恩，同样将展现相反的个人风格并携手合作，增加剧情的可看性。



由朴诚雄所饰演的反派角色，则是在电影中展现外表看起来风度翩翩有礼貌，内心却非常恶毒的恶党，也将吸引观众们的目光。《Gentleman》描述成功率100％的私家侦探，为了寻找失踪的委托人，冒充检察官，不管手段是非法还是合法，誓言要将坏蛋一网打尽的故事。由朱智勋、崔成恩、朴成雄共同演出，预计12月28日在韩上映，台湾也即将公布上映日期。





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