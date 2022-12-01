《2022 MAMA AWARDS》听到金所泫称自己为「珍九xi」，吕珍九的笑容感觉说了很多、又好像什么都没说！ XD

所以金所泫平时都怎么称呼吕珍九啊？（笑）





吕珍九与金所泫同为童星出身，10年前（2012年）更是一起接连出演两部MBC电视剧――《拥抱太阳的月亮》和《想你》。10年后，两位演员都成长为主演级别，更是时常被网友们提及的「好好长大的演员们」之二。

昨日（30日），金所泫挽著吕珍九的手登上《2022 MAMA AWARDS》舞台并一起担任颁奖人。两位演员先向观众们问好，金所泫表示：「珍九xi，这次我们在MAMA见面，感觉看起来不一样」。吕珍九先是复诵金所泫的话：「珍九xi吗？」（相视而笑）然后提出疑问：「珍九xi哪里看起来不一样呢？」金所泫回答：「看起来非常成熟！」（两位演员爆笑）吕珍九马上称赞对方：「所泫xi也非常美丽」、「其实我和所泫认识很久了」。





看到两位演员和乐融融的画面，让不少观众露出「姨母笑」，也日常「敲碗」：「成年后必须要再合作吧？」、「古装、时装都可以！」、「一起开怀大笑的模样也太美好了」等。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻