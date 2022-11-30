朴信惠产后复出！有望与《继承者们》朴炯植二搭合作《金秘书为何那样》编剧新作《Doctor Slump》，再演医学剧回归

今日有韩媒报道称朴信惠江南出演《Doctor Slump》回归、与朴炯植二度合作，双方所属社都表示「正在积极讨论」！

《Doctor Slump》是「完蛋医生的人生心肺复苏记」，讲述曾经很有前途但因陷入低潮而放弃医生工作、住进窄小屋塔房的两个人的成长与爱情故事，由《金秘书为何那样》编剧白善宇执笔，预计2023年10月通过JTBC播出。

朴信惠接到的角色是女主角「天空」，因为医大教授的过度压榨而逃离医院; 朴炯植有望出演男主角「郑宇」，曾经是很有人气的整形外科医生，但因卷入医疗事故而失去一切。 两人读高中时就是争夺全校第一的竞争关系，半主动半被动地离开医院后在屋塔房成为邻居，互相抚慰伤痛，作为医生、作为人获得成长，并逐渐陷入爱情。





朴信惠上一部作品是去年的JTBC电视剧《薛西弗斯的神话》，去年底宣布怀孕以及与演员崔泰俊相恋4年即将结婚的消息，今年5月刚刚生下一子，这部剧很可能成为她的产后复出之作，也是2016年的《Doctors》之后第二次出演医学剧。





10月14日还在IG PO出近照暗示复工，留言说：「头发呀快快长长吧，要工作啦。」



朴炯植则是在今年3月的Disney+《单恋原声带》之后时隔1年与观众见面。 以男团帝国之子出道的朴炯植从2013年开始积极拍戏，在《花郎》《大力女子都奉顺》《Happiness毒楼》都有不俗表现，与全少妮、尹钟硕、表艺珍、李太善等合作的tvN古装剧《青春月谭》也在经历11个月的拍摄后於今年9月杀青，有望在明年2月播出。





两人都曾出演2013年的超人气电视剧《继承者们》，让人对他们的二度合作颇为期待。





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